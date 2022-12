Semed divulga início do ano letivo de 2023 na REME para o dia 8 de fevereiro

Foi publicado na edição desta segunda-feira (19) do Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) a resolução que dispõe da organização do ano letivo escolar nas escolas da Reme (Rede Municipal de Ensino) que prevê o início das aulas em 2023 no dia 8 de fevereiro, em Campo Grande.

Conforme o documento, serão 200 dias letivos e o calendário termina no dia 18 de dezembro de 2023.

Em meio a paralisação dos professores, por conta do impasse do piso salarial, as aulas em 2022 terminam no dia 23 deste mês, já incluindo as reposições dos dias perdidos durante a paralisação.

A categoria entrou em greve no dia 2 de dezembro, por conta da falta de cumprimento do pagamento do reajuste salarial, mas após várias reuniões com representantes da prefeitura ainda não chegaram a um consenso. Uma nova decisão sobre o reajuste deve ser dada nesta segunda-feira (19).