Vereador Dr. Victor Rocha participa do lançamento de Campanha do Hospital São Julião

Como médico e presidente da Comissão da Saúde, o parlamentar destaca que o São Julião é exemplo no descarte de resíduos de saúde



O vereador Dr. Victor Rocha (PP) participou do Lançamento da Campanha Rumo ao Lixo Zero do Hospital São Julião, realizado na noite de segunda-feira (26) na sede da instituição. Atualmente o São Julião desvia 57% de seus resíduos, número que o habilita a ser o primeiro hospital do Brasil a receber a certificação “Rumo ao Lixo Zero”.

Presidente da Comissão de Saúde e médico, o vereador Dr. Victor Rocha sabe da rotina dos hospitais e da quantidade de resíduos produzidos a cada intervenção cirúrgica. Por isso, destaca a importância da campanha rumo ao lixo zero do hospital São Julião.

“Vimos hoje que o Mato Grosso do Sul produz cerca de 30 mil toneladas de resíduos de serviços de saúde por ano. Esse impacto no meio ambiente é realmente um desafio que temos que encarar e o exemplo do São Julião serve de case de sucesso para todo o país”, relatou.

Durante o evento, o embaixador da Itália, Francesco Azzarello, e o presidente do Instituto Nacional Lixo Zero, Rodrigo Sabatini, reforçaram a importância das ações de preservação do meio ambiente, tanto da embaixada quanto do hospital.

A Embaixada da Itália é a primeira no Brasil a receber por duas vezes a Certificação Lixo Zero, concedida pelo Instituto Nacional Lixo Zero. Em contrapartida, hoje o São Julião desenvolve um ciclo orientado pelo princípio de que “nada se perde, tudo se transforma”. Os 200 kg diários de resíduos orgânicos são transformados em compostagem.