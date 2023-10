Hospital São Julião lança campanha ‘Rumo ao Lixo Zero’ em busca de certificação

Unidade pode ser a primeira com reconhecimento em práticas sustentáveis da América Latina

Na noite de ontem (26), o Hospital São Julião lançou a campanha Rumo ao Lixo Zero, com a presença do embaixador da Itália, Francesco Azzarello, do senador Nelsinho Trad, do Secretário de Estado de Educação, Hélio Queiroz Daher, do Presidente do Hospital São Julião, Carlos Augusto Melke e da diretora da Escola Estadual Franco Delpiano que também aderiu ao projeto, Denise Ferreira Nascimento.

A campanha tem como objetivo principal o de promover a consciência ambiental e valorizar as práticas sustentáveis, incentivando a separação e a destinação correta dos resíduos, com o objetivo de alcançar a meta de “Lixo Zero”. Diante disso, o Hospital São Julião se destaca pelas práticas de preservação do meio ambiente, que incluem coleta seletiva e gravimetria.

Além disso, o São Julião desenvolve um ciclo orientado pelo princípio de que “nada se perde, tudo se transforma”, que consiste em transformar 200 quilos diários de resíduos orgânicos são em compostagem. Ou seja, plástico, papel e papelão são embalados por uma máquina que prensa e enfarda o material destinado à venda. Médicos e funcionários adotaram copos de fibra de arroz e deixam de usar 40.000 copos de plástico por mês.

Os resíduos hospitalares são recolhidos por uma empresa especializada. O presidente da Associação que gere o Hospital, Carlos Augusto Melke, demonstrou sua alegria ao ver o hospital recebendo esse reconhecimento do embaixador da Itália. “Praticamente podemos nos tornar o primeiro hospital da América Latina com essa certificação e isso é um grande ganho para Campo Grande, para o Estado e para o Brasil. O trabalho muito persistente, e que começa na educação, a partir de aí, todo mundo dentro do hospital abraça com muita força e determinação para que a gente consiga chegar lá”, disse.

Já o Embaixador da Itália, Francesco Azzarello, ressaltou que o hospital é o líder de toda a América latina com o primeiro e mais grande projeto deste tipo. “A embaixada é muito sensível a esta causa, isso porque, há dois anos,fomos a primeira embaixada do mundo em ter a certificação Lixo Zero mundial e fomos certificados ano passado.

A questão ambiental deve começar com a educação das crianças, elas devem ir para casa e ensinar os pais e as mães, não só para a terra, mas também, para o mar, que está sendo destruído pelo plástico”, argumentou.

Também presente na solenidade, o senador Nelsinho Trad, destacou a importância do projeto. “O projeto do Lixo Zero é uma referência não só para nossa cidade e Estado, como também para o nosso país, e despertou o interesse do embaixador que apoia muito essa causa ambiental. Estamos muito felizes com essa realização que só vai trazer benefícios”, discursou.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

A Escola Estadual Franco Delpiano que fica localizada dentro do Hospital São Julião, também aderiu à campanha visando promover a sustentabilidade e ensinar as crianças a preservar o meio ambiente. Na ocasião, a diretora da unidade, Denise Ferreira Nascimento afirmou que além de promover atividades priorizando a preservação, a instituição de ensino vem desenvolvendo um trabalho com cursos profissionalizantes voltados para essa área. “O meio ambiente e sustentabilidade tem sido a pauta do hospital e da escola há muitos anos, isso por conta do espaço geográfico e dos recursos naturais que aqui encontramos. A escola vem desenvolvendo vários projetos, inicialmente com a coleta seletiva e o conceito Lixo Zero, mas também desenvolvemos projetos de compostagem, recursos hídricos. Para coroar este trabalho a escola implantou o ensino médio com qualificação profissional em Meio ambiente, qualificando os alunos em agente de desenvolvimento socioambiental, agente de gestão ambiental e de resíduos sólidos e hídricos”, explicou.

Prestigiando a solenidade, o Secretário de Estado de Educação, Hélio Queiroz Daher salientou a importância de desenvolver o trabalho sustentável em todas as escolas. “O Estado vem procurando fazer com que todas as suas escolas sejam sustentáveis. A ideia do Lixo Zero é outra iniciativa que para nós é um sonho e quiçá todas as nossas escolas busquem atingir essa certificação. Hoje a gente já trabalha com gás encanado em 50 escolas, energia solar em mais da metade das nossas escolas e agora começamos o lixo Zero”, destacou Hélio Queiroz.

