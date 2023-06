Pastor de Três Lagoas que estuprou menina de 8 anos é preso

Delegado Rafael Avelino Mantovani da delegacia de Brasilândia falou nesta terça (27), sobre o crime de estupro de vulnerável ocorrido em Brasilândia que chocou a todos do município. Um pastor de Três Lagoas foi preso na cidade das Águas após constatação do crime.

Segundo o delegado o exame de corpo delito feito na garota comprovou o ato sexual, com rompimento do hímen na genitália da menina.

“Instauramos o inquérito policial e iniciamos as investigações e o médico legista comprovou o estupro. Ouvimos diversas testemunhas, assim como prováveis suspeitos do crime odiondo até chegarmos no pastor e foi apresentada a prisão preventiva deste pastor que mora em Três Lagoas e tem um imóvel em Brasilândia”, detalhou o delegado.

O delegado faz um apelo para que qualquer suspeita procurem a delegacia ou o conselho tutelar da cidade.