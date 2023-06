Jornal O Estado é premiado com a melhor reportagem em prêmio de Agrojornalismo

A reportagem sobre a Embrapa Gado de Corte, intitulada “Ciência transforma vida no campo e faz do MS exportador de produtos agropecuários“, do jornalista Bruno Arce, recebeu o primeiro lugar na categoria impresso no Prêmio Agrojornalismo do SRCG (Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho).

A premiação marcou o encerramento do Interagro 2023, evento voltado ao segmento do agronegócio que trouxe debate sobre técnica, cultura e pesquisa. O tema deste ano “O agro e suas oportunidades” contou com cerca de 50 reportagens inscritas e foram distribuídos R$ 40 mil em prêmios aos primeiros, segundo e terceiros colocados nas categorias impresso, rádio, webjornalismo e telejornalismo.

O Estado ganhou com o material em que Embrapa, principal empresa de pesquisa brasileira, no decorrer de 50 anos de história, trouxe contribuições ao agro e oportunidades aos sul-mato-grossenses. Em Campo Grande, a Embrapa Gado de Corte tem papel de destaque em genética animal, sistemas de produção e pecuária digital. No que diz respeito ao pasto, a vanguarda é nas pesquisas de melhoramento de pastagens, como as cultivares de P. maximum Tanzânia-1 (1990), Mombaça (1993), Massai (2001) abrangem cobertura de 70% do território brasileiro e representam 90% das exportações de sementes para o mundo tropical (países da América do Sul).

“Um material em que mostra o que a Embrapa fez, faz e fará ao agro brasileiro. Uma reflexão do que já vivemos dos tempos de ataques e questionamentos sobre ciência e pesquisas no governo passado e do atual que não cansa de atacar o agro”, afirmou o jornalista, editor-chefe Bruno Arce.

O Estado tem faturado os principais prêmios do jornalismo sul-mato-grossense. Em 2022, já havia conquistado o terceiro lugar no Agrojornalismo SRCG, e, agora, o primeiro lugar em 2023.

