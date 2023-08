Vacinação anti-rábica deve concluir meta em setembro

A Campanha Anual de Vacinação Antirrábica iniciada em julho e que deve ser concluíuda em setembro que pretende imunizar 287.768 cães e gatos o que corresponde 80% da população alvo. Nesta semana, os agentes da Coordenadoria de Controle de Zoonoses de Campo Grande (CCZ) estarão percorrendo os bairros Santo Amaro, Vila Sobrinho e Vila Nasser, realizando a vacinação de cães e gatos contra a Raiva. mantendo assim o controle da doença em Campo Grande, segundo informações da coordenadoria.

As doses são gratuitas e protegem os animais contra a raiva, que é fatal. Paralelamente também será realizado o novo censo para contabilizar o número de animais na Capital. As equipes trabalharão realizando a contagem e vacina concomitantemente. Para receber a vacina o cão ou gato deve ter no mínimo três meses de idade e estar saudável. Não há outras contraindicações à vacina antirrábica, inclusive, ela é a única vacina obrigatória, conforme estabelecido em lei.

O trabalho teve início pelo Bairro Nova Lima e percorrerá as sete regiões urbanas e distritos do município, seguindo um cronograma pré-estabelecido. Até o momento, oito bairros já receberam a ação: Coronel Antonino, Nova Lima, José Abrão, Seminário, Mata do Segredo, Amambaí, Monte Castelo e Planalto. Desde 2005 o trabalho de vacinação é feito de casa em casa em Campo Grande.

Apesar de não haver novos casos de raiva em cães e gatos há mais de uma década, a vacina antirrábica é obrigatória em todo território nacional e Campo Grande é vigilante na cobertura vacinal de cães e gatos, haja visto ser uma área com morcegos diagnosticados positivos para a doença. Em Campo Grande, o último caso de Raiva Humana foi registrado em 1968. Já em cães e gatos, o último registro havia sido no ano de 1988, onde após 23 anos, ocorreu no ano de 2011 um caso isolado de Raiva Canina, cujo cão adquiriu a doença através do contato com um morcego contaminado com o vírus.

