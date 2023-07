Região do Amambaí é bloqueada após morcego positivo para raiva

A Prefeitura da Capital divulgou nesta segunda-feira (24), a ação de bloqueio contra Raiva na Região do Bairro Amambaí, em razão da confirmação de mais um morcego positivo para a doença. É o sexto caso registrado neste ano na Capital.

A coordenadora da CCZ, médica veterinária Cláudia Macedo, explica que a ação consiste na vacinação de animais ainda não imunizados contra a doença e a orientação dos moradores em relação aos cuidados necessários. Ela reforça a importância de receber os agentes e manter a vacinação dos animais para evitar a doença.

“A vacinação é a única forma de proteção contra a doença. Incurável nos animais e fatal em 100% dos casos, a doença é uma zoonose e, portanto, também pode afetar os seres humanos. A raiva é letal aos humanos e o vírus pode ser transmitido a partir da mordida, lambidas ou machucados causados por mamíferos contaminados, incluindo morcegos, cães e gatos”, disse.

No ano passado, foram registrados dois casos. O último caso de raiva humana no município foi registrado em 1968. Já em cães e gatos, o último surto ocorreu 1988. Após 23 anos, ocorreu um caso isolado em 2011 de raiva canina, cujo cão adquirira a doença por meio do contato com um morcego contaminado com o vírus.

Orientações