Dudu rompe ligamento do joelho e passará por cirurgia

Dudu do Palmeiras se lesionou na vitória contra o Vasco, e foi submetido a exames, nesta segunda-feira (28), que constatou uma ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho direito. O camisa 7 passará por cirurgia.

O Palmeiras informou que Dudu sofreu uma torção no joelho direito, com rompimento do ligamento e lesão no menisco. O clube não informou o prazo de recuperação.

O atacante iniciará a recuperação com sessões de fisioterapia e será operado nas próximas semanas. Dudu se lesionou na vitória contra o Vasco, e deixou o campo ainda no primeiro tempo para a Breno Lopes.

O QUE DISSE O PALMEIRAS

O atacante Dudu sofreu uma torção no joelho direito na partida contra o Vasco, neste domingo (27). O camisa 7 foi submetido a exames nesta segunda-feira (28) e teve constatadas ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco. Ele iniciará a recuperação com sessões de fisioterapia e será operado nas próximas semanas. Muita força, Baixola! Estamos juntos!

A LESÃO DE DUDU

O camisa 7 do Palmeiras acusou dores no joelho direito ao levar um drible de Paulinho, do Vasco, no fim do primeiro tempo do jogo pelo Brasileiro.

Ele tentou seguir na partida, mas minutos depois chutou a bola para fora do campo e pediu a substituição.

Na saída do gramado, ele foi consolado por Abel Ferreira e outros jogadores da equipe, como Marcos Rocha, Marcelo Lomba e Endrick. Acesse também: Veiga faz golaço de falta, e Palmeiras vence o Vasco pelo Brasileirão

Com informações da Folhapress