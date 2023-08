Polícia Militar Rodoviária apreende 2,7 toneladas de drogas

Uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário-TOR, do BPMRv, apreendeu na madrugada desta segunda-feira (28/08) carga de entorpecentes em um veículo na MS 156. A equipe da PMR realizou abordagem ao veículo, foi constatado que em seu interior havia vários tabletes de substância análoga à maconha, que posteriormente totalizou 2,7 toneladas do entorpecente e 26 kg de substância de Skank.

Diante dos fatos, a carga ilícita e o veículo encaminhados à delegacia. O prejuízo ao crime foi estimado em R$ 5.960.000,00. Os Policiais Militares realizavam policiamento ostensivo e fiscalização de trânsito pela MS 156, por volta das 03h00min, deram ordem de parada ao veículo Toyota/Hillux, de cor branca, com placas afixadas de Londrina-PR, porém, o condutor ao avistar a equipe, parou o veículo às margens da rodovia e em seguida evadiu-se em meio a vegetação local.

Os policiais militares em vistoria veicular e após checagem da placa afixada, verificaram que placas e chassi não eram compatíveis, logo sendo constatado que o veículo era produto de furto/roubo em Araucária-PR.

