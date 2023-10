Vacina Móvel: Iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde amplia cobertura vacinal em Três Lagoas

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de [Nome da Cidade] anunciou uma nova iniciativa para aumentar a cobertura vacinal no município. O projeto denominado “Vacina Móvel” consiste em um veículo especialmente adaptado que percorrerá os bairros da cidade com o objetivo de levar a imunização até a população.

O “Vacina Móvel” tem como foco principal os bairros que apresentam índices de imunização abaixo do recomendado, especialmente entre o público infantil. No entanto, a iniciativa disponibilizará vacinas para todas as faixas etárias, garantindo que as carteiras de vacinação estejam em dia.

Baixa Cobertura Vacinal em Crianças

A ação da SMS se faz necessária devido aos números preocupantes de cobertura vacinal em crianças. Diversos imunizantes destinados aos mais jovens estão com índices abaixo do preconizado pelo Ministério da Saúde. Entre as vacinas que apresentam baixa cobertura, destacam-se a da gripe, com apenas 78,33% de imunização, a febre amarela, com 79,75%, e a meningocócica, com 84,04%. O público adulto também registra índices de imunização abaixo do recomendado.

O “Vacina Móvel”

Para atingir seus objetivos, a SMS equipou um veículo Chevrolet Spin com as cores da Administração Municipal, que percorrerá de forma itinerante as ruas dos bairros selecionados. A equipe da SMS, composta por uma enfermeira, uma agente comunitária de saúde (ACS) e uma técnica de enfermagem, estará a postos para disponibilizar as vacinas a todos que estiverem com suas carteiras vacinais atrasadas.

O bairro Vila Haro foi escolhido para inaugurar o projeto “Vacina Móvel”. O veículo estará disponível das 17h às 21h, de terça a sexta-feira (17 a 20 de outubro), para atender os moradores da região. No sábado (21 de outubro), o veículo passará pelo bairro Vila Alegre, com atendimento de plantão das 15h às 19h.

Na semana seguinte, será a vez do Jardim Maristela receber a visita do “Vacina Móvel”. O atendimento ocorrerá das 17h às 21h, de segunda a sexta-feira, nos dias 23 a 27 de outubro. No sábado (28 de outubro), o plantão das 15h às 19h será no Novo Oeste.

Para colocar em dia as carteirinhas de vacinação das crianças, os pais ou responsáveis devem apresentar a carteira vacinal. Já para os adultos, é necessário apresentar um documento com foto.

Com informações da Prefeitura de Três Lagoas