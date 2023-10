Global Big Day: MS fica em 8° no ranking nacional de observação de aves

Várias cidades de MS estão entre os lugares com maior número espécies de aves observadas

No último dia 14 do mês, aconteceu o Global Big Day, maior evento de observação de aves do mundo. Vários países de todo o globo participam. A iniciativa consiste em um dia específico voltado para observar o maior número de espécies possíveis numa localidade.

No ranking nacional, Mato Grosso do Sul ficou em 8º lugar. Ao todo foram visualizadas no estado 347 espécies de aves e a no Brasil 1215 espécies foram observadas.

O estado também se destacou pelas chamadas “hotspots” ou então “áreas quentes” de observação de aves. No top 10 nacional, MS apareceu seis vezes, com os seguintes lugares:

Aquidauana: Pousada águapé(220 espécies); Baía das Pedras(163) e a Pousada Pequi(162)

Invinhema: Parque Estadual das Várzeas – 150 espécies

Ladário: Apa Baia Negra – 139 espécies

Miranda: Refúgio Ecológico Caiman – 130 espécies

O Global Big Day é promovido pelo Laboratório de Ornitologia de Cornell (Nova Iorque/EUA) desde 2015 e tem contribuído para o avanço da observação de pássaros em todo o mundo. Em outubro de 2022, 35.000 pessoas de 180 países enviaram aproximadamente 80.000 listas de espécies observadas aos organizadores.

No Brasil, a iniciativa foi apoiada pelo ICMBio a através do CEMAVE. A ideia é estimular a participação dos amantes das aves no evento internacional. Os dados coletados durante o evento contribuem para a ciência, uma vez que as listas enviadas pelos observadores auxiliam pesquisadores no estudo da distribuição geográfica das espécies e análises sobre migração.

Para saber em detalhes os dados e ver fotos das aves clique no site da Global Big Day.

