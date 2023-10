Município de Selvíria será atendido pela Justiça Itinerante nesta quinta

Moradores da cidade de Selvíria, interessados nos serviços de justiça, poderão ir nesta quinta-feira (19), até a unidade móvel da Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Os serviços são gratuitos e irão ocorrer das 8h às 11h.

Serviços oferecidos

Cobranças; Indenizações; Acidentes de trânsito; Cobranças de aluguel sem despejo para uso próprio; Problemas de vizinhança; Direito de família, como: pensão alimentícia, execução de alimentos; investigação de paternidade; divórcio, reconhecimento de união estável e sua conversão em casamento e demais causas que não ultrapassem 40 salários-mínimos.

O perfil dos atendidos deverão estar conforme a parceria realizada com a OAB e que se enquadram no perfil da Defensoria Pública.

O serviço é uma forma de assegurar o acesso à justiça e cidadania a toda população. O ônibus do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul vai até quem precisa para levar atendimento e solução de conflitos.

Como participar

Para ser atendido, é necessário levar tudo o que puder para comprovar as suas alegações, como: certidão de nascimento, certidão de casamento, identidade, cópias de acordo feito em juízo, notas promissórias, notas fiscais, fotos, cópias de contratos, recibos ou qualquer escrito que possa dar início a uma prova para ajuizamento de ação, nomes e endereços de pessoas e firmas envolvidas na questão.

A justiça itinerante ficará localizada na Avenida Marilucia Rosa Torres Lalucci , 900 no centro de Selvíria. O horário de atendimento será das 8h às 11h.

Para mais informações, entre em contato pelo telefone: (67) 3929-1976 ou celular/WhatsApp 99609 – 0864 ou 99944 – 9717.

