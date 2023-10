Doadores de sangue terão “Cartão do Doador de Sangue Digital” em MS

Com mais de 331,4 mil doadores de sangue ativos cadastrados, e aproximadamente 132 mil deles efetivos, em Mato Grosso do Sul, o Hemosul passa a oferecer produtos digitais, beneficiando os voluntários.

A partir de hoje está em funcionamento o “Cartão do Doador de Sangue Digital” e a “Declaração do Doador de Sangue”, ambos pelo ‘MS Digital’ e pela plataforma da Coordenadoria de Tecnologia da Informação da SES (Secretaria de Estado de Saúde), o ‘Saúde Digital’. Também passa a funcionar o “Estoque de Bolsas de Sangue Digital” no site do Hemosul, que contará com animação e atualização diária.

Até o momento, tanto a carteirinha quanto a declaração só podiam ser obtidas presencialmente. Com a mudança, elas estarão disponíveis e com validação digital e QRCode, no MS Digital e pela plataforma da SES via site.

Em toda a Rede foram realizadas 53.893 coletas em 2022, uma média de 4.491 por mês. Foram distribuídas para pacientes 104.151 bolsas de hemocomponentes (produtos que são gerados após técnicas de centrifugação do sangue).

A coordenadora do Hemosul, Marli Vavas, explica que os serviços digitais vão facilitar a vida dos doadores de sangue. “É uma reivindicação antiga dos nossos doadores porque quando eles precisavam de uma carteirinha nova ou uma declaração de doação, eles tinham que vir na unidade da rede. Hoje eles vão ter acesso pelo site, pelas plataformas do governo, então vai ficar bem mais fácil. O estoque também é muito importante, as plaquetas têm validade de só cinco dias, então é o componente mais difícil que a gente tem de controlar. Então o doador pode verificar se a tipagem dele está em falta”.

O objetivo da iniciativa é integrar o compromisso da Rede Hemosul MS ao compromisso do Governo Digital, entregando à população produtos que facilitarão a vida do doador de sangue e seu processo de comprovação da doação.

“O processo de digitalização da saúde é um todo, hoje nós estamos fazendo uma entrega de digitalização do cartão do doador. Mas o Hemosul como um todo é um processo extremamente complexo que envolve várias unidades que deverão ser todas interligadas de maneira digital, futuramente, para que o serviço se torne mais certo em todos os aspectos”, disse o secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões.

A Rede conta com 12 centros de coletas em Campo Grande – Hemosul Coordenador, Hemosul Hospital Regional e Hemosul Santa Casa -, Dourados, Ponta Porã, Três Lagoas e Paranaíba – com atendimento diário -, além de Coxim (quinzenal) e Corumbá (semanal), e ações esporádicas em Nova Andradina, Naviraí e Aquidauana.

Serviço

Para ter acesso ao site do Hemosul – onde os serviços digitais estão disponíveis – clique aqui.