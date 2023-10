Sesau intensifica vacinação no dia mundial de Combate á Poliomielite

Em preparação para o Dia Mundial de Combate à Poliomielite, que ocorrerá em 24 de outubro, a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande, em parceria com o Rotary Club, está organizando um Dia D de vacinação neste sábado, 21 de outubro. A iniciativa visa reforçar a importância da imunização e ampliar o acesso à vacinação para toda a população da cidade.

Embora Campo Grande não tenha registrado casos de poliomielite há mais de 30 anos, a queda constante nas taxas de cobertura vacinal nos últimos anos tem gerado preocupações. A superintendente de vigilância em saúde, Veruska Lahdo, destaca que essa redução na cobertura pode abrir uma brecha para a reintrodução do vírus no território nacional.

No ano passado, o Ministério da Saúde realizou uma campanha de vacinação direcionada especificamente para reforço vacinal em crianças menores de cinco anos, alcançando apenas 46% do público-alvo. Além disso, a cobertura completa com a Vacina Inativada da Poliomielite (VIP) nas idades de 2, 4 e 6 meses foi de apenas 81,69% em 2022, enquanto a preconização é que 95% do público seja imunizado.

Para tornar mais acessível a administração de todas as doses de rotina para crianças, adolescentes, adultos, gestantes e idosos, serão abertos postos exclusivos de vacinação nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) 26 de agosto e Dona Neta, bem como nas Unidades de Saúde da Família (USFs) Moreninhas, Noroeste e José Tavares. Esses postos funcionarão das 7h às 17h, garantindo um amplo período para que as pessoas se imunizem.

Além disso, um ponto de vacinação itinerante será instalado no Norte Sul Plaza, com atendimento das 10h às 18h. Nesse local, todas as vacinas destinadas ao público a partir de dois meses de idade estarão disponíveis, facilitando ainda mais o acesso à imunização. A poliomielite é uma doença que pode causar sérias sequelas, como atrofia de membros, paralisia, disfunções neurológicas e até mesmo o óbito, em crianças que são afetadas.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande

