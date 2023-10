Iniciativa do Cinturão e Rota impulsiona crescimento global e cooperação internacional

A Iniciativa do Cinturão e Rota (ICR) desempenha a recuperação lenta da economia mundial e o aumento do protecionismo. Especialistas destacam as notáveis conquistas alcançadas na promoção do comércio, investimento e desenvolvimento mais equilibrado desde que a ICR foi proposta em 2013.

O investimento em infraestrutura e a facilitação do comércio e investimento emergem como motores fundamentais do crescimento econômico global, e a ICR tem desempenhado um papel significativo em ambos os aspectos, conforme destacou He Weiwen, especialista da Associação Chinesa de Comércio Internacional.

Dados revelados em um livro branco divulgado pelo Gabinete de Informações do Conselho de Estado da China na semana passada mostram que, de 2013 a 2022, o valor acumulado das importações e exportações entre a China e os países parceiros da ICR atingiu a marca de US$ 19,1 bilhões, com uma taxa média de crescimento anual de 6,4%. Além disso, o investimento bilateral acumulado entre a China e os países parceiros chegou a US$ 380 bilhões, dos quais aproximadamente US$ 240 bilhões foram provenientes da China.

A ICR também viu o lançamento de mais de 3.000 projetos de cooperação na última década, totalizando cerca de US$ 1 bilhão em investimentos. Muitos desses projetos, incluindo ferrovias, pontes e oleodutos, contribuíram para a construção de uma rede de infraestrutura que liga diversas sub-regiões na Ásia e expande sua influência para a Europa e a África.

Liu Nanxing, especialista em cooperação internacional na Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, enfatiza que ao aprimorar a conectividade da infraestrutura, a cooperação da ICR pode reduzir os custos do comércio internacional e permitir que países subdesenvolvidos, especialmente aqueles sem acesso a portos, participem do comércio global e busquem desenvolvimento econômico.

A rede de infraestrutura interconectada sob o guarda-chuva da ICR também desempenhou um papel importante na manutenção da estabilidade das cadeias industriais e de abastecimento globais, destacou Hu Biliang, diretor-executivo da Escola do Cinturão e Rota da Universidade Normal de Beijing. Além disso, a ICR proporcionou as instalações de energia e transporte necessárias a países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, permitindo-lhes integrar-se às cadeias industriais e de abastecimento globais.

Até junho de 2023, a China havia firmado acordos de cooperação em capacidade industrial com mais de 40 países e empresas chinesas colaboraram na construção de mais de 70 parques industriais no exterior, trabalhando lado a lado com governos e empresas de países parceiros. Esse esforço ajudou os países parceiros da ICR a aprimorar suas indústrias e aumentar sua competitividade.

De acordo com Wang Lei, acadêmico da Escola de Governo da Universidade Normal de Beijing, a rede de transporte proposta pela ICR e os aumentos resultantes no investimento estrangeiro direto podem aumentar o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos países da ICR em 0,09 pontos percentuais, incluindo um aumento de 0,23 pontos percentuais na África Subsaariana, segundo pesquisas do Banco Mundial.

A ICR, ao envolver países de diferentes regiões e culturas, tem se destacado como um mecanismo de crescimento aberto e inclusivo, em contraponto à globalização dominada por alguns países desenvolvidos que resultou em desequilíbrios econômicos. Wang Fan, presidente da Universidade das Relações Exteriores da China, enfatiza que a ICR não tem alvos específicos, não promove alianças exclusivas e busca o desenvolvimento comum da humanidade.

Até junho de 2023, a China havia assinado mais de 200 acordos de cooperação sob a ICR com mais de 150 países e 30 organizações internacionais em cinco continentes. O Banco Mundial estima que até 2030, os investimentos relacionados à ICR poderão retirar 7,6 milhões de pessoas da pobreza extrema e 32 milhões da pobreza moderada, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável global.

Com informações do Portal XINHUA Português