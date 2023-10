Após ficar sem energia elétrica, atendimento na Deam voltam ao normal

Após ficar sem energia elétrica por conta do forte temporal que atingiu Campo Grande na tarde de ontem (19), os atendimentos da Deam (Delegacia Especializada no atendimento à Mulher) foram retornando a normalidade na manhã de hoje (20). As vítimas já podem procurar a unidade, que está localizada na rua Brasília, Jardim Imá, em Campo Grande.

O local ficou sem luz na tarde de ontem, e com isso o atendimento foi repassado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro temporariamente, onde equipes da Deam esteve presente para atendimentos às vítimas de violência doméstica.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.