 Revisão do Título de Eleitor pode ser solicitada online e evita problemas documentais

A revisão do Título de Eleitor se tornou uma tarefa mais simples e acessível para os cidadãos brasileiros, permitindo a correção de dados pessoais, mudança de estado civil, profissão e outras informações importantes. Essa iniciativa, oferecida pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), visa evitar divergências com outros órgãos e facilitar o processo de obtenção de documentos oficiais.

A solicitação de revisão do cadastro eleitoral pode ser realizada sem que os eleitores precisem sair de casa. Basta acessar a página oficial do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e acessar o serviço de atendimento online.

Para fazer o requerimento, é necessário preencher o formulário Título Net e anexar imagens digitalizadas (frente e verso) de um documento de identificação oficial. Além disso, o eleitor deve tirar uma selfie segurando a documentação para comprovar a identidade.

Aqueles que tiverem dificuldade em fazer a revisão pela internet têm a opção de buscar atendimento presencial. Os eleitores podem se dirigir ao cartório eleitoral mais próximo de seu endereço ou aos postos do Poupatempo, que disponibilizam serviços eleitorais.

Manter o título eleitoral atualizado é essencial para evitar problemas na hora de tirar ou renovar o passaporte. Divergências nos dados podem resultar na recusa da Polícia Federal em emitir o documento. Portanto, as informações contidas na certidão de quitação eleitoral apresentada à PF devem corresponder exatamente às do documento oficial do eleitor.

Além disso, diferenças na grafia do nome, como a falta do til na letra “ã” em “João” ou a ausência de acento agudo na letra “é” em “José”, são divergências que podem impedir a emissão do passaporte e a regularização do CPF. Portanto, é crucial que o nome impresso no título eleitoral seja idêntico ao da documentação pessoal.

Uma novidade recente é a possibilidade de indicar a ocupação no gênero feminino. Agora, uma mulher que exerce, por exemplo, a advocacia, pode optar por “advogada” ao atualizar o título. Anteriormente, a única opção disponível no gênero feminino era “dona de casa”. Essa mudança visa reduzir a discriminação e promover a igualdade de gênero na Justiça Eleitoral.

Além das alterações de dados pessoais, a revisão do título pode ser solicitada para alterar o local de votação no mesmo município, mesmo que envolva a troca da zona eleitoral. Também é apropriada em situações de cancelamento do título, como no caso em que o eleitor faltou a três eleições consecutivas.

Com Informações da Prefeitura de Bonito

