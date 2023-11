Secretaria de Saúde de Dourados promove ação de prevenção ao câncer de boca na próxima segunda-feira

Na próxima segunda-feira (27), a Secretaria Municipal de Saúde (Sems) de Dourados realizará uma ação especial de exames, orientações e prevenção do câncer de boca. A iniciativa, promovida pela Coordenação de Atenção à Saúde Bucal, terá lugar no Odonto Móvel, que estará na Praça Antônio João das 8h às 12h.

A equipe de Saúde Bucal estará disponível para realizar exames voltados à detecção de lesões suspeitas que possam levar ao câncer de boca. Além dos exames, haverá distribuição de material educativo, abordando temas como a prevenção de doenças bucais, a importância da dentição saudável e práticas adequadas de higienização bucal. Vale ressaltar que não é necessário agendamento prévio, basta comparecer ao local para receber atendimento.

Embora esta ação específica ocorra na Praça Antônio João, os exames para detecção precoce do câncer de boca estão disponíveis durante toda a semana nas diversas Unidades Básicas de Saúde do município. O atendimento nas unidades ocorre de segunda a sexta-feira, a partir das 7h30.

O coordenador de Saúde Bucal da Sems, o cirurgião-dentista Sérgio Henrique Martins Rôas, ressalta a importância do exame, especialmente para pessoas acima de 40 anos que fazem uso de álcool ou cigarro. Ele destaca: “Pessoas que possuem feridas na boca, lábios ou garganta que não cicatrizam há mais de duas semanas também precisam passar por uma avaliação do caso”. Além disso, enfatiza que a visita regular ao cirurgião-dentista para avaliação da saúde bucal é um hábito crucial na prevenção do câncer de boca.

Câncer de Boca

Segundo o Ministério da Saúde, o câncer de boca, também conhecido como câncer de lábio e cavidade oral, é um tumor maligno que afeta diversas estruturas da boca, como lábios, gengivas, bochechas, céu da boca, língua e região abaixo da língua. No Brasil, é o quinto tumor mais frequente em homens, sendo a maioria dos casos diagnosticada em estágios avançados.

Os principais fatores de risco para o câncer de boca são o tabaco e o álcool. Além disso, a dieta pobre em frutas e vegetais, a infecção pelo vírus HPV e a exposição dos lábios ao sol sem proteção também aumentam o risco da doença.

No estado de Mato Grosso do Sul, conforme o Conselho Regional de Odontologia (CRO/MS), a incidência de câncer bucal nos lábios e na cavidade oral é a quinta maior do país. A prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais para proteger a vida e garantir a cura da doença sem maiores complicações.

Com informações da Prefeitura de Dourados

