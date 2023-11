22° Concerto de Santa Cecília acontece no sábado em Corumbá

No sábado, 25 de novembro acontece a 22º edição do Concerto de Santa Cecília em Corumbá. O espetáculo marca a celebração pela Padroeira dos Músicos, Santa Cecília, cujo dia é comemorado 22 de novembro.

O Concerto é gratuito e será realizado na Praça Nossa Senhora de Urkupiña, na esquina das ruas Edu Rocha e Cuiabá, a partir das 20 horas.

O local foi escolhido, porque integra uma estratégia que visa a difusão das atividades culturais pela cidade. Na programação haverá diversos arranjos de canções. O Coral Municipal Cidade Branca e o Coro Infantil Bem-Te-Vi também vão se apresentar com o concerto.

Sob regência de Kleber de Carvalho Jares e Roberto Vinícius Vianna de Oliveira, os músicos da Academia Municipal de Música Manoel Florêncio vão executar canções de Richard Strauss; Toquinho e Vinicius de Moraes; Brendan Graham; Além de sucessos nacionais e internacionais.

