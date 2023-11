Jornal diz que Abel Ferreira recebeu proposta para ser o técnico mais bem pago do mundo

O jornal “Sport”, da Catalunha, informou nesta quinta-feira (23), que o técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, recebeu uma proposta irrecusável do futebol do Catar. O Al-Saad estaria disposto a transformar Abel Ferreira no técnico mais bem pago do mundo.

Segundo a mídia espanhola, a negociação está avançada, e Abel iria para o Catar logo após o término do Brasileirão deste ano.

De acordo com a assessoria do treinador, Abel está focado em fechar a temporada da melhor forma possível “e, neste momento, toda e qualquer especulação fica de lado”.

O staff do treinador ainda afirma que há duas semanas também foram noticiadas sondagens de Benfica e Al-Ittihad pelo trabalho do português, que tem contrato até o fim de 2024. Acesse também: ‘Mostramos a que viemos’, crava Yeltsin, que volta à pista amanhã

Con informações Lance!