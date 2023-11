População poderá fazer curso de Panetone e Colomba Pascal

Oportunidade para incrementar nas festas de fim ano. Estão abertas inscrições do curso gratuito de produção de panetone e colomba pascal para a população.

O curso será realizado nos dias 27, 28, 29 e 30 de novembro com 250 vagas para os quatros dias. A realização é através da Subsecretaria de Articulação Social e Assuntos Comunitários (Suasc)

Além de ensinarem a arte da panificação natalina, a especialização também têm o objetivo de estimular o empreendedorismo e a geração de renda.

Confira os horários e locais – Curso de Panetone e Colomba Pascal

Data: 27 de novembro das 18h às 21h. Local: Igreja Nossa Senhora das Graças n Rua Palmacia, 702 – Bairro Moreninhas ll. Informações e Inscrições: Claudia (67) 99258-0725 ou Nedina (67) 99111-6532

Data: 28 de novembro, das 13h às 17h30. Local: Oitava Igreja Presbiteriana Renovada na rua Sagui, 138 – Residencial Mário Covas. Informações e Inscrições: Luciana (67) 9 9285-3330

Data: 29 de novembro Das 13h às 17h30. Local: Comunidade Homex Rua Flor de Liz, 80 (atrás do EMEI Varandas do Campo). Informações e Inscrições: Debora (67) 9 9232-2212

Data: 30 de novembro Das 13h às 17h30. Local: Associação de Mulheres e Mães Novo Palmares nA Rua Minas Novas, 329 – Bairro Cidade Morena. Informações e Inscrições: Marta (67) 99258-4148

