Prefeitura realiza plantão de vacinação em dois pontos itinerantes neste fim de semana

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), dará continuidade ao plantão de vacinação em dois pontos itinerantes neste fim de semana, oferecendo todas as vacinas do calendário, incluindo as contra gripe, poliomielite e covid-19. A ação é parte do esforço para aumentar a adesão à campanha nacional de vacinação, especialmente entre os grupos de risco, como idosos, que são mais vulneráveis a doenças respiratórias.

Neste sábado (31), o atendimento será realizado na Unidade de Saúde da Família (USF) do Bairro Tiradentes, das 7h às 16h45, e no ponto itinerante localizado no shopping na Avenida Ernesto Geisel, 2.300, das 10h às 18h. No domingo (1º), a vacinação continuará na USF Tiradentes, com atendimento também das 7h às 16h45.

A secretária municipal de Saúde, Rosana Leite de Melo, ressaltou a importância da vacinação, especialmente diante do aumento de casos de doenças respiratórias, como a gripe. “É a oportunidade para que as pessoas busquem os pontos de vacinação, principalmente aqueles que pertencem aos chamados grupos de risco, como idosos, por exemplo. Estamos com aumento de casos de doenças respiratórias, entre elas a gripe, por isso é fundamental se proteger”, destacou em nota à imprensa.

A campanha tem como objetivo aumentar a cobertura vacinal da população, em um momento em que a cidade enfrenta um aumento nos casos de doenças respiratórias. Durante a semana, as vacinas estão disponíveis nas 74 unidades de saúde da família espalhadas pelas sete regiões urbanas e distritos de Campo Grande.

A vacinação itinerante é realizada para facilitar o acesso e incentivar a população a manter o calendário vacinal atualizado, contribuindo para a prevenção de diversas doenças. A Sesau reforça que a vacinação é uma medida preventiva essencial para proteger a saúde de toda a comunidade, especialmente em períodos de maior circulação de vírus respiratórios.

Os pontos de vacinação itinerantes são uma alternativa prática para aqueles que não conseguem comparecer durante a semana, proporcionando horários flexíveis e locais de fácil acesso.

