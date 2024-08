Dom Frei Janusz Mariano Danecki, bispo auxiliar de Campo Grande, morre aos 72 anos

Dom Frei Janusz Mariano Danecki, bispo auxiliar da Arquidiocese de Campo Grande, faleceu no início da noite de sexta-feira (30), aos 72 anos. O bispo polonês se recuperava de uma cirurgia no coração e estava internado no hospital da Unimed desde ontem (29) para um procedimento cardiovascular. No entanto, não resistiu às complicações do pós-operatório e veio a falecer.

A confirmação da morte foi feita pelo arcebispo Dom Dimas Lara Barbosa, que, visivelmente abalado, relatou que Dom Mariano havia se preparado para a cirurgia há cerca de seis meses. “Ele estava bem, foi internado bem. No entanto, antes de ir até o hospital, ele me entregou uma carta com seus últimos pedidos. Vamos aguardar os procedimentos legais para ver”, disse Dom Dimas em entrevista por telefone.

O velório de Dom Mariano será realizado a partir das 5h deste sábado na Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio, localizada na Travessa Lydia Baís, no Centro de Campo Grande. Haverá missas de hora em hora até a missa exequial, marcada para as 13h, que será presidida por Dom Dimas. O sepultamento será realizado em Brasília (DF).

Trajetória e legado

Nascido em 8 de setembro de 1951, na Polônia, Dom Mariano ingressou no Seminário Menor de Niepokalanów aos 14 anos, iniciando ali sua vocação religiosa. Foi ordenado presbítero em 19 de junho de 1977, em Sochaczew, e por oito anos exerceu o ministério sacerdotal em diversas paróquias da Polônia e na Arquidiocese de Varsóvia. Durante esse período, também se dedicou à Pastoral Vocacional e ao Centro Vocacional de Niepokalanów.

Em 14 de abril de 1985, Dom Mariano foi enviado ao Brasil para atuar na Missão de São Maximiliano Maria Kolbe. No país, desempenhou funções importantes, como pároco em diversas paróquias das arquidioceses de Brasília e Luziânia (GO) e formador no Seminário Propedêutico da Ordem dos Frades Menores Conventuais, no Jardim da Imaculada, entre 1987 e 1994.

Dom Mariano também atuou como diretor nacional do Movimento Milícia da Imaculada e foi vigário da Província São Maximiliano Maria Kolbe no Brasil entre 2003 e 2007. Em 2008, seguiu para a Missão Franciscana na Amazônia, onde atuou como pároco na prelazia de Tefé (AM).

Sua trajetória em Campo Grande teve início em fevereiro de 2015, quando foi nomeado pelo Papa Francisco como bispo auxiliar da arquidiocese da capital sul-mato-grossense. A missa solene de sua posse foi celebrada no ginásio poliesportivo do Colégio Auxiliadora, na região central da cidade.

