Motociclista morre após colidir com poste em rotatória na Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande

Um motociclista de 24 anos morreu na manhã deste sábado (31) após colidir com um poste na rotatória da Avenida Duque de Caxias com a Rua Amaro Castro Lima, no Bairro Nova Campo Grande. O acidente aconteceu por volta das 6h30, enquanto a vítima se dirigia ao trabalho.

De acordo com as primeiras informações, testemunhas relataram que o motociclista seguia pela avenida e, ao acessar a rotatória, bateu o pé no canteiro, o que fez com que ele perdesse o controle da direção. Segundo os relatos, ele estava em alta velocidade e acabou atingindo um poste. Com o impacto, o capacete do motociclista se desprendeu e caiu dentro de um buraco no canteiro.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e tentaram reanimar o motociclista, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O nome da vítima não foi divulgado, mas sabe-se que ele trabalhava em uma empresa de fabricação de pães e conduzia uma motocicleta Honda Bros no momento do acidente.

Ainda conforme as testemunhas, nenhum outro veículo estava envolvido no acidente, e a vítima não foi fechada por outro carro ou moto enquanto transitava pela avenida.

A Polícia de Trânsito deve realizar uma perícia no local para apurar as circunstâncias do acidente e verificar se havia sinalização adequada na rotatória onde ocorreu a colisão. O corpo do motociclista foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL) para os procedimentos legais.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais