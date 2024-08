Campanha de vacinação contra a raiva acontece no Santo Antônio e Vila Sobrinho neste fim de semana

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), realiza a Campanha de Vacinação contra a Raiva em Cães e Gatos nos bairros Santo Antônio e Vila Sobrinho, neste sábado (31) e domingo (1), em Campo Grande.

O objetivo da campanha é alcançar as sete regiões urbanas e os distritos do município, a fim de controlar a doença em Campo Grande.

A Sesau reforça que as doses são seguras e gratuitas, protegendo os animais contra a Raiva. Os animais precisam ter no mínimo três meses de idade e estar saudáveis.

O CCZ ainda destaca que é importante receber os servidores da saúde para realizar a vacinação. Como medida de segurança, todos estarão uniformizados e portando crachá de identificação funcional.

A Campanha de Vacinação contra a Raiva 2024 começou no dia 1º de agosto pela região do Bairro Nova Lima e já percorreu alguns bairros do município. As equipes seguem passando de casa em casa, e caso o morador não esteja na residência, mas queira vacinar os animais, a orientação é para que procure a sede do CCZ.

Os horários de atendimento presencial são de segunda a sexta, das 17h às 19h. Sábados, domingos e feriados, das 14h às 19h.

