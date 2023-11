“Participação da Casa Rosa no Mutirão do Povo garante atendimento a quem mais precisa”, avalia Dr. Victor Rocha

Presidente da Comissão de Saúde faz balanço positivo da ação realizada no sábado (18)

Vereador e médico mastologista da Casa Rosa, Dr. Victor Rocha avaliou positivamente a participação do projeto no Mutirão do Povo realizado no sábado (18). “Toda ação de saúde é bem-vinda para a população, pois muitos bairros não possuem atendimento com especialistas, como no caso de mastologista e pediatra”, avaliou.

O evento aconteceu na Escola Municipal de Tempo Integral Profª. Ana Lúcia de Oliveira Batista, em Campo Grande, localizada no Bairro Paulo Coelho Machado, no sábado (18) das 8 às 13h. O Mutirão é realizado pela Fumagros (Fundação Mato-Grossense do Sul de Comunicação) em parceria com o SBT MS, com a participação de diversas instituições parceiras, entre elas a Casa Rosa.

Segundo a organização do evento, um dos serviços mais procurados foi o de saúde. Foram mais de 60 consultas realizadas pelo Dr. Victor Rocha (mastologista) e pela Dra. Rosimeire Arias (pediatra). “Esse é nosso objetivo, levar atendimento médico para as pessoas que mais precisam. Só nessa ação detectamos 3 possíveis casos de câncer de mama. Demos o encaminhamento para a realização de exames e vamos acompanhar essas mulheres para que possam cuidar de sua saúde, da mesma forma na pediatria”, pontuou.

Adriana Cecilia Fernandes estava preocupada antes da consulta com o mastologista. “Eu estava tensa, antes de falar com o Dr. Victor Rocha. Agora estou tranquila, pois sei que ele vai cuidar da minha saúde através da Casa Rosa”, disse aliviada.

Já para a Aline Alves, mãe da Maria Sophia que sofre com crises de síndrome respiratórias, foi um alívio passar por consulta pediátrica. “A consulta com pediatra para consulta de rotina é difícil. Com o mutirão, melhora 100%, ajuda as mães”.

Implantada em 11 de novembro de 2021, a Casa Rosa zerou a fila de espera por consulta com mastologista, punção e biópsia de mama no Sistema Único de Saúde (SUS). Desde a inauguração até 10 de novembro de 2023, a Casa Rosa realizou 6.846 atendimentos (entre primeira consulta e retorno), 2292 ultrassonografias, 1172 mamografias, 1061 biópsias de mama e 40 cirurgias de mama. Com 130 casos diagnosticados de câncer de mama, que já foram encaminhados para o devido tratamento.

