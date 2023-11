Nuvens e chuva tem previsão de permanecer durante a semana em MS

Chuva de domingo melhorou qualidade do ar e estabiliza queimadas na região pantaneira

A previsão do tempo indica instabilidade climática, até quinta-feira (20), em Mato Grosso do Sul, com probabilidade de chuvas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Essas instabilidades ocorrem devido ao intenso fluxo de calor e umidade vindo da Amazônia, aliado a atuação de uma frente fria oceânica. Além disso, a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai e o deslocamento de cavados favorecem a formação de nuvens e chuvas no estado.

Na terça-feira (21), a meteorologia aponta muita chuva para o estado, marcando a mínima de 22ºC em Ponta Porã e 35ºC na região pantaneira e também em Dourados, Porto Murtinho.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), divulgou um alerta laranja (perigo potencial), com validade até as 11h de terça-feira, para tempestades em Mato Grosso do Sul.

“Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos”, emitiu o instituto.

Quarta-feira: Conforme indica o Cemtec-MS ( Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de MS), para as regiões pantaneira e sudoeste mínimas entre 26-27°C e máximas de até 38°C. Em Campo Grande, a temperatura mínima prevista oscila entre 24°C e máximas de até 32°C.

Quinta-Feira: Neste dia, a previsão indica continuidade do tempo instável, sendo que os maiores acumulados de chuvas são esperados para as regiões sul, sudeste, leste e sudoeste do estado.

Estão previstas temperaturas mínimas entre 23-25°C e máximas que podem atingir os 32°C nas regiões sul, norte, bolsão e leste do estado.

Para as regiões pantaneira e sudoeste mínimas entre 25-27°C e máximas de até 35°C. Em Campo Grande, a temperatura mínima prevista é de 23°C e máxima de até 30°C.

Os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50km/h.

Fim das fumaças

Devido às chuvas, o número de incêndios no Pantanal diminuiu 97% desde a última segunda-feira (13), segundo monitoramento por satélite feito pelo Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).