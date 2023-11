Agereg fiscaliza todas as garagens do Consórcio Guaicurus

A Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (Agereg) realizou na madrugada desta segunda-feira (20) uma operação de fiscalização simultânea nas quatro garagens que compõem o Consórcio Guaicurus, responsável pelo transporte público na capital.

O foco da fiscalização foi o registro da saída de todos os ônibus de suas garagens, com especial atenção para a quantidade em circulação e os veículos reservas destinados a situações emergenciais. Além disso, também foram observadas questões como estado dos veículos e outros pontos técnicos definidos em contrato.

A operação contou com 12 agentes da Agereg e foi organizada em grupos de três com início às 3h30 da manhã, horário de saída dos primeiros veículos das garagens.

A ação faz parte de uma série de medidas tomadas pela Agereg em busca de fazer a melhor gestão do contrato de concessão, sendo parte integrante dos esforços contínuos da agência para assegurar a conformidade com as normas e aprimorar constantemente a experiência dos usuários do transporte coletivo na cidade.