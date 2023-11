Incêndios são controlados no Pantanal e equipes fazem rescaldo e monitoramento

As chuvas que caíram nos últimos dias no Estado e o trabalho intenso do Corpo de Bombeiros amenizaram a situação das queimadas no Pantanal Sul-Mato-Grossense. O boletim divulgado nesta segunda-feira (20) destaca que as imagens de satélite não apontam nenhum foco de incêndio na região.

De acordo com o Corpo de Bombeiros 72 militares continuam nos locais que tiveram os incêndios no Pantanal para fazer o trabalho de rescaldo e monitoramento de toda região, já que a previsão é que as altas temperaturas ainda continuem nos próximos dias. A Operação segue estendida até o momento que não for mais necessária a atuação.

A Operação Pantanal 2023 está sendo realizada nas últimas semanas pelo Corpo de Bombeiros com ampliação na estrutura de combate a incêndios na região, com o objetivo de proteger a fauna, flora e propriedades que estejam localizadas no bioma pantaneiro. O trabalho coletivo também tem a participação de brigadistas e apoio de trabalhadores rurais.

No último sábado (18) os trabalhos se concentraram na região do Paiaguás, que faz divisa com o Mato Grosso, com objetivo de extinguir parte do incêndio que estava chegando a algumas propriedades. No mesmo dia em Cipolândia equipes combateram focos que estavam na região de pastagens, também localizadas em propriedades rurais.

Na última semana três aeronaves apoiavam os trabalhos de combate às chamas, duas delas ‘air tractor’ que transporta até 3 mil litros de água para áreas de difícil acesso, com atuação no Paiaguás e no Rio Negro. Acesse também: Nuvens e chuva tem previsão de permanecer durante a semana em MS

Com informações Portal MS