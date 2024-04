Multivacinação em Corumbá acontece neste sábado em unidade de saúde

Neste sábado, 27 de abril, acontece mais uma campanha de multivacinação em Corumbá no centro de saúde da Ladeira, dr. moysés dos reis amaral.

Serão aplicadas doses da vacina contra a gripe (para todos os grupos prioritários, de acordo com Programa Nacional de Imunizações); além dos demais imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação das 08h às 12 horas

O Centro de Saúde da Ladeira Dr Moysés dos Reis Amaral, localizado na ladeira Cunha e Cruz, s/n°, Centro.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.