Em Três Lagoas, vacinação contra a gripe acontece na Feira Central neste sábado

Neste sábado(27) acontece o Dia D da campanha de vacinação contra a gripe na cidade de Três Lagoas. A ação será na Feira Central Turística, das 6h às 10h.

Podem ser vacinados os grupos prioritários, que incluem idosos, gestantes, puérperas e povos indígenas, portadores de doença crônica ou deficiência autodeclarada a partir de 12 anos. Para ser vacinado, o cidadão precisa informar apenas o Cadastro de Pessoa Física (CPF)

A vacinação é uma medida eficaz que protege tanto a saúde individual quanto a coletiva, reduzindo o risco de doenças graves, hospitalizações e óbitos causados pela gripe, além de ajudar a evitar a sobrecarga nos sistemas de saúde.

A Feira Central de Três Lagoas fica localizada na Avenida Rosário Congro, s/n – área central.

