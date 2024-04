Motociclista é arremessado após bater em meio-fio e morre na Avenida Lúdio Martins Coelho

Um motociclista morreu na hora após colidir com um meio-fio e ser arremessado na Avenida Ludir Martins Coelho no Residencial Oliveira. O rapaz foi identificado como Carlos Eduardo Freitas de Melo de 19 anos.

Ainda não se sabe como Carlos Eduardo Freitas perdeu o controle de uma moto Honda Fan 150. A perícia está no local para investigações. Também será investigado se o rapaz utilizava capacete ou não.

De acordo com informações preliminares, o motociclista provavelmente bateu quando passava por uma curva sentido bairro centro no meio-fio no, após a colisão o corpo foi arremessado contra o poste distante 7 metros do local do acidente e a moto a 29 metros. O motociclista teve perda de massa encefálica.

Cerca de duas das três pistas da avenida ficaram interditadas.

