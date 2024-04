Baixo Pantanal em Corumbá começa a receber hoje atendimentos do programa “Povo das Águas”

Hoje(22) começaram os atendimentos aos ribeirinhos da região do Baixo Pantanal pelo Programa “Povo das Águas” em Corumbá. São levados serviços médicos, odontológicos, assistenciais, educacionais e de fomento a pequenas produções para famílias que residem em regiões de difícil acesso do Pantanal corumbaense.

Atendimentos e serviços

Com começa na tarde desta segunda-feira, dia 22, os atendimentos são aos moradores da região do Formigueiro e Volta Grande, das 14h às 17 horas, na Casa da Dona Fátima.

Na terça-feira, 23, os atendimentos serão prestados no Porto da Manga, das 08h às 12 horas.

No quarta, 24 de abril, será atendida a comunidade de Porto Esperança, na Escola Municipal de Porto Esperança, das 08h às 12 horas. A quinta-feira, dia 25, reserva ações para a comunidade de Forte Coimbra, também das 08h às 12 horas, na Escola Ludovina Portocarrero.

Na sexta-feira, 26 de abril, das 08h às 13 horas, a equipe estará no Hotel Pesqueiro da Odila assistindo aos ribeirinhos do Porto Morrinho.

Dois servidores do Instituto de Identificação Gonçalo Pereira – MS vão participar da ação do Povo das Águas na região do Baixo Pantanal para a elaboração de RG. Para a emissão da Carteira de Identidade, os interessados devem apresentar certidão de nascimento original.

O Povo das Águas também contará com a presença de servidores do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) e do Ministério da Pesca, que farão atendimentos informativos, cadastramento, carteirinha de pesca e regularização documental das famílias ribeirinhas. Servidores da Defensoria Pública da União (DPU) vão integrar a Ação oferecendo atendimentos jurídicos, informativos, encaminhamentos e abertura de processos judiciais.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.