MS confirma mais 256 diagnósticos e seis mortes relacionadas a COVID-19

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) divulgou nesta terça-feira (30), novas seis mortes de pacientes influenciadas pela COVID-19 em Mato Grosso do Sul entre os dias 24 de abril e 28 de maio. Todas as vítimas eram mulheres, entre 65 a 92 anos, e residiam em Campo Grande.

Segundo a pasta, 256 novos casos foram registrados nos últimos 7 dias, chegando ao número de 19.633 total de casos em 2023, com destaque em Naviraí (+69) e Dourados (+59). Em relação aos óbitos, foram 115 neste ano com a última atualização.

