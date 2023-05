Sesau apresenta prestação de contas da Saúde em Audiência na Câmara

Vereador Betinho indagou o secretário a respeito do repasse dos recursos federais

Em Audiência Pública realizada na tarde de segunda-feira (29), na Câmara Municipal de Campo Grande, o Secretário Municipal de Saúde, Dr. Sandro Benites, apresentou a prestação de contas referente ao 1º quadrimestre de 2023. A Audiência foi promovida pela Comissão Permanente de Saúde.

Um indicador positivo para o município é a redução da gravidez na adolescência e ampliação da conscientização sobre métodos contraceptivos e o planejamento familiar. Campo Grande é a Capital do Centro-Oeste com melhor índice de indicadores da Atenção Primária e está entre as dez mais bem avaliadas do país, conforme o ranking do programa Previne Brasil, do Ministério da Saúde, divulgado nesta semana. A avaliação é feita a cada quadrimestre.

O Secretário Municipal de Saúde, Dr. Sandro Benites, relatou aumentos positivos na saúde da Capital com a apresentação dos dados. “Tivemos um aumento de 30% tanto no número de consultas como em procedimentos gerais, na urgência, na atenção básica e também na saúde mental. Reflexo disso é o aumento da nota, saímos de 4 para 7, somos a capital número um do centro-oeste e sétima em atenção básica. Parabenizo todos os envolvidos pela nossa volta em ser destaque nacional da atenção básica”, disse.

Foram elencados no Sisab (Sistema de informação em Saúde para a Atenção Básica) as informações referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023, de todos os estabelecimentos credenciados ao SUS (Sistema Único de Saúde) em Campo Grande sob gestão municipal e extraída a produção da Atenção Básica por tipo de produção visita domiciliar, atendimento individual, procedimento e atendimento odontológico, totalizando 1.679.663 atendimentos.

Nos destaques da rede física foi apresentado que atualmente contam com 10 unidades 24h, seis UPAS e quatro CRS, 72 unidades de saúde, 14 ambulâncias e duas motolâncias. Os atendimentos da rede de saúde ampliaram 7,6% comparado a 2022. Campo Grande está em 7° lugar no ranking Previne Brasil.

O Presidente da comissão, vereador Dr. Victor Rocha disse que o objetivo está sendo atendido com relação a melhorias na saúde. “Muito contente em ver a evolução, a saúde que queremos para Campo Grande teve uma grande evolução da audiência que fizemos em fevereiro até aqui. Tudo isso mostra que estamos no caminho certo”, contou.

O vereador Betinho indagou o secretário a respeito do repasse dos recursos federais, que diminuíram, visto que dados mostram diversas demandas na saúde. "É um momento que Campo Grande precisa muito desses recursos'. O secretário disse que, "é o relacionamento com a bancada federal, senadores. Passamos por momentos de retenção de gastos. Toda ajuda é bem-vinda e com a prefeita buscaremos os recursos necessários", disse.

Com informações da assessoria