Grupo UBU comemora 32 anos com apresentações em MS

Acumulando 16 espetáculos, cinco performances, diversas premiações e inúmeras participações em festivais no currículo, o grupo sul-mato-grossense UBU Artes Cênicas comemora 32 anos de história, neste ano. E, para dar início às celebrações do aniversário, o grupo está circulando pelo interior do Estado com o espetáculo gratuito “Uma Moça da Cidade” que, em breve, completa 23 anos de existência e atualmente apresenta a sexta versão da encenação. As apresentações fazem parte do projeto “Teatro Interior – 2ª Fase”, realizado com recursos do FIC-MS (Fundo de Incentivos Culturais do Governo de Mato Grosso do Sul), visando promover apresentações abertas e gratuitas, acompanhadas de ações formativas mediante oficinas, vivências e workshops, levados à população local. Quem recebe o grupo, nos próximos dias, são as cidades de Chapadão do Sul, Cassilândia, Paranaíba, Aparecida do Taboado, Paraíso das Águas e Inocência, com a apresentação do espetáculo e uma vivência de práticas cênicas gratuita e aberta à população.

O grupo completa idade nova somente em setembro, mas já está celebrando agora, com o projeto “Teatro Interior – 2ª Fase”, cujas apresentações e vivências de práticas cênicas estão sendo realizadas no interior do Estado. O espetáculo “Uma Moça da Cidade” está em sua 6ª versão, com quase 23 anos de existência e é uma homenagem às mulheres, diretamente a mãe e avó do diretor do grupo, Anderson Bosh. “Ainda adolescente, escrevi um conto para homenageá-las e este conto foi, posteriormente, teatralizado. Ele aborda a vida de adolescentes do interior que migram para as cidades grandes em busca de realização, seja no trabalho, estudo ou no amor”, explica ele, que faz questão de afirmar que o “UBU Artes Cênicas” é o 3º grupo de teatro mais antigo do Estado.

Criado em 2 de setembro de 1991, na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) como “Grupo Teatral e Performático Monopólio Alface Negra”, o grupo passou por diversos nomes antes de se tornar “UBU Artes Cênicas”. No ano de 1997, se tornou “Cia. Troupe de Teatro”, se desvinculando da instituição e, em 1999, passou a se chamar “República Cênica”, permanecendo até meados de 2007, quando se titulou como “Grupo UBU – Artes Cênicas”.

Atualmente, prestes a completar 32 anos de história, pesquisa continuada e trabalho, o grupo acumula cinco prêmios nacionais conferidos pela Funarte (Fundação Nacional de Artes) e Ministério da Cultura, temporadas em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro, diversas premiações em festivais de teatro, a realização do 1º Festival Nacional de Teatrode Campo Grande em 1996, a constituição do marco “CTC – Casa Teatro Circo” (associado ao Circo do Mato). Além disso, o Grupo UBU conta com inúmeras participações e contribuições em eventos, aparelhos e mecanismos públicos de incentivo, fomento e manutenção da atividade artística e cultural.

Técnica, formação de agentes culturais, espaço de representação e êxitos históricos são algumas das evoluções destacadas pelo diretor, inclusive, a graduação de artes cênicas no Estado só existe por conta de uma iniciativa do grupo UBU Artes Cênicas. “Evoluímos nas questões técnicas, na formação dos agentes culturais do grupo e conquistamos muitos espaços de representação, prêmios em festivais de teatro e alguns êxitos históricos: realizamos o 1º Festival Nacional de MS, em 1996, por meio da UFMS, onde criamos o abaixo-assinado em prol da criação de cursos superiores deartes cênicas no Estado. Hoje, são uma realidade, pois temos artes cênicas na UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e na UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados)”, ressalta. Sobre as conquistas do grupo, Anderson completa: “São resultados de muito investimento individual e coletivo na formação técnica dos agentes do grupo, a pesquisa continuada, a manutenção do repertório culminam no reconhecimento do mérito que vem por meio dos prêmios”.

Considerada uma peça de médio porte por conta da grandiosidade de seus cenários, adereços, figurinos, iluminação e música original, a peça “Uma Moça da Cidade” é dirigida por Anderson Bosh, com atuação de Douglas Moreira e Edner Gustavo. Na técnica, quem comanda é Douglas Caetano e a música original é de Ewerton Goulart.

A evolução do espetáculo foi aos poucos, nesses mais de 20 anos de peça, conforme o diretor, que ressalta a otimização da encenação e da direção. “Foi gradual, sempre trabalho, como diretor, com uma direção livre, aberta, em progresso. A cada ano ou etapa do espetáculo otimizamos a encenação e a direção para melhorar a obra e entregar um produto cada vez mais refinado e apurado para o espectador e, assim também, é o trabalho interno com os atores, o aprimoramento vem com o fazer, com as novas descobertas, as contribuições, trocas, vivências, reciclagens e experiência do laboro teatral”.

Ele ainda comenta que a excursão de “Uma Moça da Cidade” atende dois anseios do grupo. “Além da celebração e a possibilidade de trocarmos com as culturas e artistas locais, a nossa maior pesquisa é em torno da arte e da cultura popular e folclórica”. ‘Teatro Interior’ – 2ª Fase

Em sua 2ª fase, o projeto “Teatro Interior” é realizado por meio do edital do FIC-MS, com apresentações de espetáculos acompanhadas de oficinas, vivências e workshops de forma gratuita para toda a população. A 1ª etapa aconteceu em 2021, com 6 cidades do Estado contempladas e, agora, está contemplando outros 12 municípios. “Sem este incentivo, não teríamos condições de percorrer essas 12 cidades e tampouco trocar experiências com as culturas locais eagentes locais. Leis como esta estimulam contribuem com a continuidade e a formação da identidade cultural e artística de MS”, destaca o diretor.

Recentemente, o grupo passou por Camapuã, Água Clara, Ribas do Rio Pardo, Alcinópolis, Costa Rica e, ontem (29), esteve em Figueirão. Outra ação do projeto é a realização de “Vivências de Práticas Cênicas”, em que o Grupo UBU propõe a experimentação e vivência dentro do teatro, a partir da encenação da obra “Uma Moça da Cidade”. As vivências são gratuitas e abertas a todos os púbicos interessados. Agora, o espetáculo circula por Chapadão do Sul, Cassilândia, Paranaíba, Aparecida do Taboado, Paraíso das Águas e Inocência.

SERVIÇO: O espetáculo “Uma Moça da Cidade” é gratuito para a população de cada município. Para acompanhar a agenda do Grupo UBU Artes Cênicas e saber mais informações, acesse o perfil do Instagram: @grupoubu

Chapadão do Sul

Quarta-feira (31/5)

Horário: 19h30

Cassilândia

Quinta-feira (1º/6)

Horário: 19h30

Paranaíba

Sexta-feira (2/6)

Horário: 19h30

Aparecida do Taboado

Domingo (4/6)

Horário: 19h30

Paraíso das Águas

Segunda-feira (5/6)

Horário: 19h30

Inocência

Terça-feira (6/6)

Horário: 19h30

