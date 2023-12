Enquanto dormia com a esposa, morador de rua é atingindo por tiros

Enquanto dormia, um morador de rua, de 27 anos foi ferido a tiros, na manhã de hoje (30), no bairro Silva Regina, em Campo Grande. A vítima foi socorrido e encaminhado para Santa Casa de Campo Grande.

Segundo o registro policial, o crime aconteceu por volta das 5h20, quando a esposa e o homem estavam dormindo na Rua Japecanga, quando de repente ouviram tiros. O homem foi atingindo na região lombar e teve sangramento intenso.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados e a vítima encaminhado até a Santa Casa. Até o momento não há informações sobre o estado de saúde.

Em depoimento na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, a mulher não soube dizer quem teria efetuando os disparos e nem o motivo da tal pessoa tentar matá-los. No local há câmeras de segurança que podem ajudar a Polícia Civil na investigação de quem realizou os disparos.

O caso será investigado.

