Ministério da Saúde envia kits emergenciais para atender 195 mil pessoas no RS

O Ministério da Saúde informou, nesta segunda-feira (20), que, desde o início da tragédia climática no Rio Grande do Sul, enviou ao estado 130 kits emergenciais, com medicamentos e insumos. Segundo a pasta, eles têm capacidade para atender 195 mil pessoas por até 30 dias.

“Cada kit é composto por 32 tipos de medicamentos e 16 tipos de insumos, como luvas, seringas, ataduras e outros”, explica o ministério, em comunicado.

Dentre os 130, 30 chegaram à Base Aérea de Canoas no domingo (30). “Nesta segunda-feira (20), está prevista a chegada de mais cinco kits. Os medicamentos e insumos serão usados nos atendimentos dos hospitais de campanha da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) que estão montados no estado”, acrescenta a nota.

O ministério ressalta ainda que, num período de 15 dias, a Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) fez mais de 3,5 mil atendimentos às vítimas das fortes chuvas no estado. O Hospital e Campanha de Canoas fez 2.041 atendimentos, a unidade Porto Alegre, 503, e a estrutura de São Leopoldo, a mais recente a começar operações, 47.

“As equipes volantes atenderam 887 pessoas. Houve, no acumulado, 56 remoções aéreas e 120 atendimentos psicossociais”, acrescenta a pasta.

O mais recente balanço da tragédia no RS, divulgado pela Defesa Civil do estado no início da tarde desta segunda-feira, mostra que há 157 óbitos confirmados e 88 pessoas estão desaparecidas. As fortes chuvas afetaram 463 municípios e 76.188 pessoas. Há 581.633 desalojados e 76.188 indivíduos em abrigos.

Com informações do SBT News

