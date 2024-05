Primeiro dose de vacina contra a dengue pode ser tomada até 31 de julho em Dourados

Foi estendido o prazo para se vacinar com a primeira dose da vacina contra a dengue até o dia 31 de julho em Dourados. A campanha na cidade imunizou mais de 79 mil douradenses com a primeira dose da Qdenga. A expectativa é alcançar 150 mil pessoas vacinadas em Dourados.

O público alvo é de pessoas entre 4 e 59 anos. A decisou de adiamento ocorreu durante reunião na última sexta-feira entre a Sems (Secretaria Municipal de Saúde) e do Laboratório Takeda Pharma, parceiros na ação.

A extensão deste prazo, que terminaria neste domingo (19), foi possível graças a garantia, por parte da Takeda, de novos lotes de vacina, com validade maior do que as que já foram entregues. Até agora, o laboratório japonês enviou ao município cerca de 210 mil doses em dois lotes com validades diversas que expiram no fim de agosto. Agora, com essa oferta de doses, a segunda dose, aplicada três meses após a primeira, poderá ser aplicada até o dia 31 de outubro.

Segundo Nota Informativa do Departamento de Vigilância em Saúde e do Núcleo de Imunização, “em momento algum foram desprezadas doses do imunizante

em Dourados por prazo de validade vencido”. Para otimizar a distribuição, o fornecimento das vacinas é realizado por etapas, e são considerados a logística do laboratório, recebimento e armazenamento dos imunobiológicos e a administração da vacina na população.

Paralelamente a isso, segue a vacinação da segunda dose para quem recebeu a primeira em janeiro e até 20 de fevereiro. Dos 79 mil douradenses que começaram a imunização, quase 11 mil já completaram o ciclo. As vacinas estão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde e na Sala de Vacinação do PAM.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.