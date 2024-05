Com objetivo de atrair público-alvo, campanha oferece voucher de R$ 50 para quem fizer teste de HIV

Esta ação é válida para pessoas trans, travestis, não binárias e trabalhadores(as) do sexo que nunca iniciaram tratamento para o HIV, possuem CPF e não foram testadas nos últimos seis meses.

Para ampliar a testagem de HIV e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) entre pessoas trans, travestis, não binárias e trabalhadores(as) do sexo, o projeto A Hora é Agora está oferecendo um cartão de ajuda de custo no valor de R$ 50 para quem realizar o teste presencial de HIV exclusivamente no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA). O valor pode ser utilizado em qualquer estabelecimento comercial.

Assim que o teste é realizado, a pessoa recebe o cartão-benefício e vouchers com um código pessoal, incentivando sua rede a fazer o teste também. Se quatro pessoas utilizarem o código para se testarem, a pessoa que recrutou ganha outro cartão de R$ 50.

Esta ação é válida para pessoas trans, travestis, não binárias e trabalhadores(as) do sexo que nunca iniciaram tratamento para o HIV, possuem CPF e não foram testadas nos últimos seis meses. Quem não se enquadrar nesses critérios pode participar como recrutador(a), inclusive quem já está em PrEP (Profilaxia Pré-Exposição). Basta pegar os vouchers na unidade de atendimento. Se quatro pessoas utilizarem o código do voucher para testar, o recrutador(a) ganha um cartão de R$ 50.

A iniciativa visa aumentar o índice de testagem nessa população, que enfrenta maior dificuldade de acesso devido à falta de informação, estigma e preconceito. A campanha “TESTAR É UM DIREITO” está em curso, com a distribuição de cartazes e panfletos para sensibilizar o público-alvo.

Levar pessoas trans, travestis, não binárias e trabalhadores(as) do sexo a unidades de atendimento apoiadas pelo A Hora é Agora faz parte da estratégia para que saibam que serão recebidas em um ambiente profissional, seguro e humanizado. Além da testagem, essas unidades oferecem PrEP (Profilaxia Pré-Exposição), PEP (Profilaxia Pós-Exposição ao HIV), preservativos, lubrificantes, aconselhamento e encaminhamento para outros atendimentos, se necessário.

A Hora é Agora

Desde 2015, o projeto A Hora é Agora tem atuado em Curitiba e expandido para Porto Alegre, Campo Grande, Florianópolis e Fortaleza. O objetivo é apoiar unidades de saúde na ampliação da testagem e tratamento imediato para HIV e outras ISTs, conscientizando a população sobre prevenção e autocuidado.

Pessoas interessadas podem solicitar o kit de autotestagem para HIV no site [www.ahoraegora.org](http://www.ahoraegora.org) e recebê-lo em casa pelos Correios ou retirá-lo em armários digitais de forma sigilosa e segura.

Resultados e parcerias

O projeto já distribuiu milhares de autotestes para HIV e outras ISTs, promovendo o diagnóstico precoce e o suporte necessário para tratamento. Outras ações apoiadas incluem PrEP, PEP, notificação de parceiros (index testing) e busca ativa de usuários em abandono de tratamento.

A Hora é Agora faz parte de um Acordo de Cooperação entre a Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (Ensp) da Fiocruz, a Fiotec e os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC), com recursos do PEPFAR, em parceria com o Ministério da Saúde, Secretarias de Saúde e Organizações da Sociedade Civil.

Onde Se Testar?

Campo Grande

Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA)

– Segunda a sexta, das 7h às 17h

– Rua Anhanduí, 353 – Amambaí

– Telefones: 98189-8300 | 99227-1228 | 99930-9713 | 2020-1701

Para mais informações, visite o site oficial [www.ahoraegora.org](http://www.ahoraegora.org) ou o Instagram [@ahoraeagora](http://www.instagram.com/ahoraeagora).

