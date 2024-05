CTG faz balanço de operação solidária para o Rio Grande do Sul

Pollon garante apoio de R$ 500 mil em emendas para entidade

Ao completar 15 dias, dos trabalhos de ajuda ao Rio Grande do Sul, o CTG Tropeiros da Querência divulgou um balanço da operação solidária, que envia mantimentos e donativos para as cidades mais afetadas pelas enchentes no Vale do Taquari e imediações do Lago Guaíba.

“Até agora enviamos 45 carretas, em que pudemos destinar mil toneladas de itens, que vão ajudar muito o povo gaúcho, nessa hora tão difícil. Até o momento, do que já chegou das nossas doações, 27 cidades foram atendidas, graças ao trabalho de voluntários e colaboradores que tem nos trazido doações”, explica o Patrão do CTG, Mário Cavinatto.

Parceiro da entidade, desde o inicio da jornada, o deputado federal Marcos Pollon tem mantido uma rotina da sua equipe de Campo Grande no local. Grupo que ajuda na triagem e embarque do material que segue para o Rio Grande do Sul.

“Cada caminhão que sai daqui leva um pouco da nossa energia positiva para os gaúchos. Sabemos que é uma hora de extremo sofrimento, tristeza, mas o Mato Grosso do Sul está nessa luta. Nossa gente sabe o valor do Rio Grande do Sul para o Brasil e estaremos ao lado dessa reconstrução. Além do suporte diário do nosso time, também destinei R$ 500 da minhas emendas para lá”, diz o parlamentar sul-mato-grossense, que também buscado com sua rede de contatos, mais doações e voluntariado para ajuda ao CTG.

Para colaborar ao CTG Tropeiros da Querência nessa operação, entre em contato pelo (67) 99258-3916 com doe pela chave PIX “26.836.494/0001-32”. Já a chave PIX para fazer parte da campanha da Federação de Tiro de Mato Grosso do Sul, em prol da instituição nesse propósito é a “00562727000162”.

O endereço do CTG é na Rua Miguel Sutil, 445, Vilas Boas. A recepção de donativos acontece entre as 7h30 e 9h30 todos os dias. Já passaram pelo local 600 voluntários nas últimas duas semanas.

Por Danilo Galvão/Assessoria