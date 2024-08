Ministério da Saúde emite alerta e recomendações para proteção em períodos de queimadas

O Ministério da Saúde está reforçando as orientações à população sobre como se proteger dos riscos associados à fumaça e à neblina provocadas pelas queimadas, por meio do Informe Queimadas, divulgado semanalmente. Este monitoramento é parte das atividades da Vigilância em Saúde Ambiental e Qualidade do Ar (Vigiar) e da Sala de Situação Nacional de Emergências Climáticas em Saúde, coordenados pelo ministério.

A fumaça resultante das queimadas contém partículas e gases que podem agravar problemas respiratórios e causar doenças, especialmente em crianças, idosos e pessoas com condições pré-existentes. Além dos esforços contínuos para controlar os incêndios, o Ministério da Saúde enfatiza a importância de medidas preventivas para minimizar a exposição aos poluentes atmosféricos.

Recomendações do Ministério da Saúde

– Hidratação: aumentar a ingestão de água e outros líquidos é crucial para manter as membranas respiratórias úmidas, reduzindo os impactos da inalação de fumaça.

– Redução da exposição: sempre que possível, permaneça em casa, especialmente em ambientes ventilados, e utilize ar condicionado ou purificadores de ar para minimizar a exposição à poluição do ar.

– Fechamento de aberturas: mantenha portas e janelas fechadas durante períodos de alta concentração de partículas no ar, evitando assim a entrada de poluição externa.

– Atividades físicas: evite realizar atividades físicas ao ar livre durante horários de alta concentração de poluentes, especialmente entre 12h e 16h, quando os níveis de ozônio são mais elevados.

– Uso de máscaras: utilize máscaras cirúrgicas, de pano, lenços ou bandanas para reduzir a exposição às partículas grossas. Para proteção contra partículas finas, as máscaras N95, PFF2 ou P100 são as mais recomendadas.

– Cuidados especiais: crianças menores de 5 anos, idosos maiores de 60 anos e gestantes devem redobrar a atenção a essas recomendações. Caso apresentem sintomas respiratórios ou outros problemas de saúde, é essencial procurar atendimento médico imediatamente.

O Ministério da Saúde, por meio da Sala de Situação Nacional de Emergências Climáticas em Saúde, mantém um acompanhamento contínuo das queimadas e da qualidade do ar em todo o país, buscando orientar e proteger a população durante esses períodos críticos. A disseminação das recomendações visa reduzir os impactos à saúde pública e garantir que todos possam se proteger adequadamente dos riscos associados às queimadas.

