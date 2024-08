Mato Grosso do Sul recebe reforço de bombeiros do Rio Grande do Sul no combate a incêndios florestais

Em meio a um dos períodos mais críticos da história de Mato Grosso do Sul no combate a incêndios florestais, o Estado receberá um reforço crucial vindo do Rio Grande do Sul. O governador gaúcho, Eduardo Leite (PSDB), anunciou o envio de 11 bombeiros militares especializados em combate a incêndios florestais, que devem chegar à região neste fim de semana.

A equipe gaúcha trará consigo quatro picapes equipadas com materiais específicos para o enfrentamento das chamas. Esse reforço se unirá aos esforços já em andamento, que buscam conter os incêndios devastadores que têm assolado o Pantanal sul-mato-grossense e outras áreas do estado.

O apoio foi confirmado após uma ligação telefônica entre o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, e Eduardo Leite, ambos do PSDB. “O Rio Grande do Sul recebeu muita ajuda no momento de calamidade e agora, na medida de nossa possibilidade, nós também enviamos ajuda para aqueles que estão precisando”, declarou Leite em um vídeo publicado nas redes sociais, fazendo referência à assistência recebida por seu estado durante as enchentes de maio deste ano.

De acordo com o secretário da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Sandro Caron, a equipe permanecerá em Mato Grosso do Sul por duas semanas, com possibilidade de prorrogação, dependendo da evolução dos incêndios. “Essa ação é um exemplo da integração entre os estados, semelhante ao apoio que recebemos”, destacou Caron.

O envio de ajuda ocorre em um contexto de grave crise ambiental. O Pantanal, bioma de importância global, já perdeu 1.495.475 hectares para o fogo desde o início do ano, um aumento impressionante de 114% em comparação ao mesmo período de 2020, que até então era considerado o pior ano de incêndios na região. Os dados são do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais do Departamento de Meteorologia da UFRJ, que revelam uma situação alarmante: enquanto em 2020 foram queimados 696 mil hectares até agosto, este ano o número já ultrapassa o dobro.

As condições climáticas extremas têm sido um dos maiores desafios no combate ao fogo. Temperaturas que chegam a 41°C, umidade relativa do ar em 10% e rajadas de vento de até 50 km/h têm contribuído para a rápida propagação das chamas.

Atualmente, a operação de combate aos incêndios em Mato Grosso do Sul conta com 516 profissionais, entre bombeiros militares, integrantes da Força Nacional, Marinha, Exército, Força Aérea, além de agentes do IBAMA, ICMBio e brigadistas do PrevFogo. Equipados com helicópteros e 38 veículos aquáticos e terrestres, esses profissionais têm enfrentado condições adversas para tentar controlar os focos de incêndio que ameaçam o bioma e a biodiversidade da região.

