Blitz Educativa do Hemosul/HRMS visa engajar comunidade na doação de sangue

Nesta próxima terça-feira (27) a equipe do Hemosul/HRMS realizará uma blitz educativa com o tema ‘Sua Doação Faz a Diferença’, visando justamente ampliar as doações de sangue. A ação ocorrerá entre 8h e 10h no semáforo localizado na avenida Gunter Hans, quase esquina com a avenida Engenheiro Luthero Lopes, em frente ao Hospital Regional de Mato Grosso do Sul.

A blitz tem como principal objetivo sensibilizar a comunidade sobre a importância da doação de sangue e medula óssea, alertando para o nível crítico que os bancos de sangue enfrentam atualmente. O evento visa ajudar a normalizar os estoques e informar a população sobre a existência do banco de sangue no Hospital Regional.

Durante o evento, a equipe do Hemosul/HRMS distribuirá panfletos informativos que fornecerão detalhes sobre o processo de doação e a sua importância para salvar vidas. O mascote do Hemosul, Zé Sanguinho, estará presente para engajar e atrair a atenção dos participantes, tornando a ação ainda mais interativa e educativa.

“O cenário dos bancos de sangue está em uma situação crítica, com estoques significativamente baixos, o que torna essencial o aumento das doações para garantir que os pacientes recebam o tratamento necessário. A blitz visa não apenas chamar a atenção para essa necessidade urgente, mas também reforçar a mensagem de que cada doação pode fazer uma grande diferença na vida de muitas pessoas”, destaca a coordenadora do Banco de Sangue do HRMS, Érica Cristine Marrer Rosa.

Hemosul HRMS

O Hemosul é responsável pela coleta e distribuição de sangue e hemocomponentes hemoterápicos no estado de Mato Grosso do Sul. Uma das unidades do Hemosul está instalada dentro do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul para facilitar a coleta de sangue de doadores, sejam eles servidores, visitantes ou moradores da região do Aero Rancho e demais bairros ao entorno.

Com Informações Agência Gov MS

