Homem é Morto a Facadas em Discussão após Pedido de Comida

No último domingo (25), um homem de 28 anos, identificado como Alisson Bruno Gonçalves de Moraes, foi morto com uma facada no pescoço. O caso foi registrado em Costa Rica, um suspeito, de 26 anos, foi preso em flagrante pelo homicídio e um adolescente, de 14 anos, apreendido.

Informações repassadas da PM (Polícia Militar), a esposa de Alisson relatou que estava em casa quando o marido chegou alcoolizado. Duas horas depois, os suspeitos apareceram na residência do casal e pediram um prato de comida.

Enquanto esquentava a comida, a esposa ouviu uma discussão do lado de fora e, ao sair para ver o que estava acontecendo, encontrou o marido esfaqueado na garganta. Segundo seu relato, o agressor tentou atacá-la também, mas a lâmina da faca ficou presa no pescoço da vítima. O agressor então pediu outra faca a um adolescente que o acompanhava. A mulher conseguiu fugir e, ao retornar, os suspeitos já haviam deixado o local.

Ela informou que o marido e os autores do crime tinham uma desavença anterior, relacionada ao furto de um celular. A mulher pediu ajuda a um vizinho para levar o marido ao hospital, mas Alisson já estava morto.

A Polícia Militar realizou buscas e encontrou os suspeitos em uma casa, ainda usando as mesmas roupas do crime. Ambos são conhecidos no meio policial por crimes como roubo, receptação e furto. Alisson também possuía diversas passagens pela polícia, relacionadas a furto, além de histórico de uso de drogas e álcool.

