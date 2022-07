Cadastro de identificação prévia para vacinação de crianças de 3 e 4 anos contra COVID-19 já está aberto

O cadastro de identificação prévia para vacinação de crianças de três e quatro anos de idade contra a COVID-19 foram liberadas hoje (18). O cadastro pode ser feito pelo site e agiliza a aplicação da dose neste público, uma vez que os dados já estarão atualizados.

Após a liberação da imunização pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e pelo Ministério da Saúde, o site foi atualizado e agora há o campo para identificação destas crianças.

“Com o cadastro feito, a criança fica menos de cinco minutos na sala da vacinação, tendo o fluxo mais célere e reduzindo o tempo de espera nas unidades de saúde”, explica o secretário municipal de saúde, José Mauro Filho.

O cadastramento pode ser feito pelo CPF da criança, uma vez que este é gerado no ato do registro de nascimento, ou pelo CNS (Cartão Nacional de Saúde) – o número do cartão SUS. No ato da vacinação, será necessário apresentar documentação pessoal da criança e dos pais, que deverão estar com ela ou terem emitido uma autorização para aplicação da dose.

Além da identificação prévia da criança, no site também ficará disponível, depois de aplicada a vacina, todas as doses do imunizante contra a COVID-19 que foram aplicadas até o momento.

“Nosso sistema é referência para diversos municípios, inclusive foi cedido a secretarias de saúde do interior do estado para que pudesse facilitar a vacinação na cidade”, relembra a prefeita Adriane Lopes.

Vacinação

A imunização deste público deve começar amanhã (19), acontecendo no mesmo horário que a aplicação dos demais grupos. As unidades de saúde referenciadas para a imunização contra COVID-19 começam a aplicar as doses de 7h30 até 11h, e das 13h às 16h45.

Nos postos de saúde onde há horário de funcionamento estendido, as doses são aplicadas até o horário de fechamento da sala de vacina da unidade. Estima-se que 25.892 crianças de três e quatro anos de idade estejam aptas a se vacinar.

Até o momento foram aplicadas 1,9 milhão de doses da vacina contra a COVID-19 em Campo Grande, sendo que 80,22% de toda a população recebeu pelo menos uma dose do imunizante e 76,39% já concluíram o esquema vacinal primário.

Com informações de Prefeitura de Campo Grande

