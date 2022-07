Confira o resumo das principais novelas para esta segunda-feira

Novelas

O Cravo e a Rosa

Edmundo desabafa com outro preso, que tenta alertá-lo contra Heitor. Marcela manda Heitor exigir que Bianca se case com ele em troca da liberdade de Edmundo. Petruchio não consegue vender o queijo, sabotado por Lindinha. Petruchio culpa Catarina pelo prejuízo. Batista visita Joana. Marcela convence Joaquim de que é inocente, mas não consegue fazê-lo alterar o testamento. Cornélio avisa que Batista vai dar uma festa. Heitor propõe libertar Edmundo se Bianca se casar com ele. Catarina e Neca decidem provar que sabem fazer um bom queijo.

A Favorita

Dodi diz a Donatela que ela está delirando e dá a entender que vai deixá-la de vez. Donatela volta atrás e faz as pazes com Dodi. Irene sugere a Gonçalo que Flora e Pedro passem a morar com eles. Gonçalo não concorda. Zé Bob descobre o endereço de Salvatore e começa a segui-lo. Dodi leva Donatela ao encontro de Salvatore. Flora mata Salvatore na frente de Dodi e de Donatela. Zé Bob diz ao delegado que estava seguindo Salvatore. Zé Bob explica que não foi Donatela quem atirou e que a ouviu acusando Flora de ter feito o disparo.

Além da Ilusão

Isadora finge dormir quando Joaquim chega no quarto. Santa avisa que Julinha e Constantino não podem saber que Inácio ficou milionário. Davi tem uma ideia para convencer Isadora de sua inocência. Heloísa pede para Isadora não denunciar Davi. Bartolomeu implora o perdão de Leônidas. Úrsula se encontra com Abel. Santa se preocupa com a auditoria no cassino. Constantino tem uma ideia para conseguir dinheiro. Benê alerta Violeta sobre uma praga no canavial. Davi leva Romana e Arthur para falar com Isadora. Joaquim busca Isadora no ateliê.

Cara e Coragem

Moa estranha ao saber que Pat saiu com Andréa. Martha convida Regina para jantar em sua casa. Ítalo questiona Jonathan sobre Anita. Andréa leva Pat para a reunião com o grupo de mulheres. Ela dá um depoimento sobre o estado de saúde do marido e se emociona. Moa, Nadir e Joca conversam com o médico de Alfredo. Rebeca pensa em quem pode chamar para testemunhar a seu favor no processo da guarda de Chiquinho. Renan fica curioso para saber quem Olívia irá chamar para dar aulas na companhia de dança. Armandinho foge de suas três ex-mulheres.

Pantanal

Érica elogia as fotos de Jove. Juma não gosta do olhar de Érica para Jove. O padre avisa a Filó e José Leôncio que deseja conversar com os noivos, separadamente, antes de celebrar os casamentos. Érica deduz que a hostilidade de José Lucas com Jove tenha a ver com Juma. O padre batiza Juma para que ela possa se casar. O Velho do Rio convence Juma a se casar, quando vê a filha de Maria Marruá fugindo. O Velho do Rio toca o berrante para abençoar a cerimônia, e José Leôncio reconhece o som do instrumento de seu pai.

Carinha de Anjo

Padre Gabriel celebra a missa de comunhão de Fabiana como noviça. Todos os amigos participam da missa. O coral das irmãs canta na igreja a música “Jesus Cristo”. Fabiana faz os votos de freira na igreja, já com o novo hábito. Em seguida Fabiana canta para celebrar o que diz ser o momento mais feliz de sua vida. Gustavo volta em casa e é recebido por Adolfo. O pai de Tereza diz para Gustavo que Dulce Maria lhe mostrou o quanto estava errado, tirando seu rancor e colocando no luar amor. Adolfo pede perdão para Gustavo, que se emociona e os dois se abraçam.