Arthur Lira saí pela tangente e afirma não ter “superpoderes”

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP – AL), afirma que período que antecede as eleições já vem cercado de polêmicas e fantasmas mas afirma que não tem superpoderes e nega que exista um suposto protagonismo do presidente da Câmara, destacando que o presidente não faz nada que o Plenário não queira.

“A Câmara de todos, quanto mais autônoma, participativa e, ao mesmo tempo, conectada com as angústias e necessidades, se torna também a Câmara do povo. Essa é sua missão. E, como presidente, devo obedecer à vontade de meus pares, sem personalismos, sem impedir que a vontade soberana da maioria prevaleça. Esse foi o meu compromisso. E eu o cumprirei sempre”, disse ele, em artigo pulicado no jornal O Globo.

Segundo ele, o ambiente já em combustão da pré-campanha eleitoral procura polêmicas e fantasmas onde não existem. “ Como a Câmara, pela composição e quórum robusto, naturalmente chama atenção e provoca maior alarido, os holofotes da cobertura da imprensa algumas vezes se concentram sobre seu presidente. Mas é preciso deixar algo claro. Fui eleito com o compromisso de que não me afastei desde que assumi: para toda a Câmara ter voz.”

Com informações da Agência Câmara de Notícias