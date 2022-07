Justiça concede direito eleitoral a Zeca do PT

O ex-governador Zeca do PT, recebeu na última sexta-feira (15), a notícia de que está elegível novamente e poderá concorrer ao próximo pleito como deputado estadual.

Por meio do ofício 9.107/2022, desta sexta-feira,15, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, que redigiu o despacho de absolvição, comunicou a decisão à presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. O TJ/MS havia imposto ao ex-governador a suspensão de seus direitos políticos por oito anos. Agora, o STJ acolheu a argumentação da defesa de Zeca do PT, que encaminhou à Corte um pedido de efeito suspensivo.

Fortalecendo a chapa do PT no Estado, ele é pré-candidato a deputado estadual e promete concorrer a vaga na ALEMS, já que por insegurança jurídica não quis registrar sua pré-candidatura como pretendente ao cargo de Governador do Estado.

Zeca é um velho conhecido da política do MS, já foi vereador em Campo Grande (2013-15) e posteriormente deputado estadual em dois mandatos, de 1991 a 1998, quando se elegeu governador e reeleito em 2002. Em 2014 conquistou uma cadeira de deputado federal, sendo o mais votado, e cumpriu seu mandato até 2019.