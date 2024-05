Dr. Victor Rocha recebe influenciador PCD para discutir melhorias na acessibilidade de Campo Grande

Na última quinta-feira, 23 de maio, o influenciador PCD Caio Henrique, conhecido por seu ativismo em prol das pessoas com deficiência, esteve na Câmara Municipal de Campo Grande para conversar com o Durante o vereador Dr. Victor Rocha (PSDB), sobre melhorias na acessibilidade na Capital Morena.

Caio Henrique, que se destaca nas redes sociais por compartilhar sua rotina e lutar por uma sociedade mais inclusiva, trouxe à discussão diversas questões enfrentadas diariamente por pessoas com deficiência em Campo Grande.

Entre os tópicos abordados estavam a adequação de calçadas, a necessidade de rampas de acesso, a sinalização adequada e o transporte público acessível.

“O encontro com o vereador Dr. Victor Rocha foi muito produtivo. É essencial que as vozes das pessoas com deficiência sejam ouvidas e que as autoridades estejam comprometidas em promover mudanças significativas. A acessibilidade é um direito de todos e precisamos garantir que Campo Grande seja uma cidade inclusiva”, afirmou Caio Henrique após a reunião.

O vereador Dr. Victor Rocha expressou seu compromisso com a causa e destacou a importância de parcerias com toda a sociedade civil para identificar e resolver os problemas de acessibilidade.

“A visita do Caio Henrique nos trouxe vários relatos sobre as necessidades reais das pessoas com deficiência. Mesmo com o estatuto da pessoa com deficiência (Lei nº 13.146/2015), que é um passo significativo para promover uma sociedade mais inclusiva e garantir que as pessoas com deficiência tenham acesso igualitário a todos os aspectos da vida social, econômica e cultural, precisamos garantir o direito de ir e vir dos PCDs”, declarou o vereador.

Ao final do encontro, Dr. Victor Rocha propôs a realização de uma audiência pública para debater o tema com toda a sociedade civil. “Queremos propor soluções que possam impactar positivamente a vida das pessoas com deficiência. Com sugestões que sejam de pequeno, médio e longo prazo”, finalizou o parlamentar tucano.

Com informações da assessoria

